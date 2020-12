Na novinarski konferenci o aktualnem stanju v zvezi z epidemijo bolezni covid-19 sodelujeta Deana Potza z zdravstvenega inšpektorata in namestnik generalnega direktorja policije Tomaž Pečjak. Maja Bratuša iz Ukoma je uvodoma pojasnila, da se v primerjavi s prejšnjim tednom število okužb znižuje že šesti zaporedni dan. »Včeraj je bila potrjena kar 301 okužba manj kot na enak dan prejšnji teden. Gre za zelo spodbudne podatke, za pozitiven trend, ki kaže na to, kako zelo pomembno je, da se vsi držimo samožaščitnih urekpov,« je dejala. Odstotek pozitivnih testov pa je bil včeraj sicer približno enak kot v sredo, ko je znašal 25,8 odstotka. Opravljenih je bilo 6350 testiranj, potrjenih pa 1642 okužb.

Deana Potza z zdravstvenega inšpektorata je zatem spregovorila o deli inšpekcije v tednu od 7. do 13. decembra. Opravljenih je bilo 2303 inšpekcijskih nadzorov, ob tem pa je bilo izrečenih 35 prekrškovnih sankcij, 265 opozoril in 100 upravnih ukrepov. Urad za kemikalije je v sklopu 33 nadzorov ugotovil neskladnosti v osmih primerih in izrekel skupno devet opozoril in eno prepoved uporabe neregistriranega razkužila. Še naprej ugotavljajo, da ponekod na razkuževalnikih ni informacij o vrsti in lastnostih razkužila, zaznali pa so tudi povečano število nepravilnega nošenja mask.