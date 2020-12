Črna knjiga izgonov na mejah: večina je prosila za azil, a so bili takoj deportirani

Večina migrantov je zaprosila za azil, a so bili vseeno takoj izgnani. Mnoge so pretepli, med njimi tudi mladoletnike. Takšna je v Črni knjigi izgonov zabeležena evropska statistika zadnjih štirih let. V Sloveniji skuša MNZ s skrito spremembo zakona o tujcih odvzeti pristojnosti parlamentu.