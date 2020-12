Uroš Šerbec: Hrvate tako ujezil, da so lomili stole

Prihodnji mesec bo minilo 21 let od nepozabnega evropskega rokometnega prvenstva in tekme, na kateri je slovenska reprezentanca sredi Zagreba premagala Hrvaško in se prvič v zgodovini uvrstila na olimpijske igre. Tedanji kapetan Slovenije Uroš Šerbec se dvoboja spomni, kot bi bilo včeraj.