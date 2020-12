»Naj diplomska naloga ne bo le nujno zlo, temveč način, da se predstavite trgu dela, ga prevzamete s svojimi veščinami in znanjem ter vplivate na tehnološki razvoj,« se je glasilo povabilo Zavoda 404, avtorja Diplomatona. Diplomaton študentom omogoča, da svoje diplomske naloge pripravijo na osnovi konkretnih izzivov gospodarstva, pri čemer jim podporo ponujajo mentorji Zavoda 404. Na drugi strani se podjetja predstavijo potencialnim kadrom in jih skozi ta proces opremijo s kompetencami, specifičnimi za njihove potrebe, še preden pride do delovnega razmerja. Prva so študentom realne izzive postavila podjetja Dewesoft, Kolektor Group in Hidria.

24 ur za reševanje izziva Med reševanjem izzivov so bile študentom na voljo strokovna pomoč Zavoda 404 in delavnice, ki študente pripravljajo na pisanje diplomske naloge. Spoznali so orodja, ki jim pomagajo pri pregledu literature, oblikovanju besedila in obdelavi podatkov. Učili so se tudi, kako pripraviti uspešno predstavitev, ne le na Diplomatonu, temveč tudi ob drugih priložnostih v življenju. Na Diplomatonu so bili študentom ob določenih urah na voljo tudi predstavniki podjetij. »Izkoristila sem oboje, tako strokovno pomoč Zavoda 404 kot možnost pogovora s podjetjem. To mi je prišlo zelo prav, saj na začetku niti nisem vedela, kako se zadeve lotiti. Podjetje me je usmerilo, kako začeti reševati problem,« je navdušenje nad projektom izrazila Katja Kač, nekdanja dijakinja Srednje šole tehniških strok Šiška, danes študentka Fakultete za strojništvo Univerze v Ljubljani, ki jo je pritegnil izziv podjetja Dewesoft.