Ko se poslanci bojijo volitev

V štirinajstih dneh po vrnitvi na čelo DeSUS se je Karlu Erjavcu uresničila še ena velika želja: stranko upokojencev je popeljal iz Janševe koalicije. Včerajšnja odločitev organov DeSUS sicer ni presenetljiva. Pretežno levo usmerjeni člani so vstop v desnosredinsko vlado težko sprejeli, z vsako Janševo ekscesno potezo ali izjavo pa se je njihovo nezadovoljstvo s sobivanjem v koaliciji le še stopnjevalo. Tako so mnogi podporo Erjavcu za predsednika stranke namenili prav zaradi pričakovanja, da jih bo iz nje odpeljal. Erjavec je namreč v minulih letih vztrajno poudarjal, da stranke upokojencev v Janševo vlado ne bo nikoli več popeljal. »Ne pričakujte, da bi to storil. To lahko napišete kot velik naslov,« je dejal v intervjuju za Dnevnikov Objektiv pred volitvami leta 2014.