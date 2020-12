Moškemu, neuradno gre za domačina Bojana O., ki bi to nedeljo, če se ne bi zgodila huda nesreča, praznoval 46. rojstni dan, niso mogli več pomagati niti reševalci zdravstveno-reševalnega centra Koroške, ki so zelo hitro prispeli na kraj dogodka in takoj začeli oživljanje. Eno uro so se trudili, a žal neuspešno.

Neuradno smo izvedeli, da naj bi se nesrečni domačin skupaj s svojim prijateljem lotil žganja v les z doma izdelano napravo. Ker pa ta ob vklopu v vtičnico ni delovala, je nesrečnik prijel za tako imenovane kleme oziroma krokodilčke, pri tem je skozenj stekel električni tok in ga ubil.

Kot je povedala Milena Trbulin, tiskovna predstavnica Policijske uprave Celje, je ta nesrečni dogodek že drugi podoben, ki so ga letos obravnavali na Koroškem. »Maja smo na območju Prevalj obravnavali podoben dogodek. Tudi takrat je občan z doma izdelano napravo poskušal izžgati površino lesene klubske mizice. Ko je v mizico zabil žeblje, priklopil napravo in površino polil, se ni zgodilo nič. Zato je preveril stik in prijel krokodilčke na žebljih. Takrat je skozenj stekel električni tok. A na srečo so takrat dogajanje še pravočasno opazili sosedje in moškega oživljali do prihoda reševalcev ter mu tako rešili življenje,« pove Trbulinova. Včerajšnji dogodek se je žal končal tragično.