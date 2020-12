"To je prav neverjeten občutek. Zelo sem ponosen in zadovoljen," je v prvem odzivu ob prejemu malega srebrnega pokala za naziv najboljšega nogometaša na svetu dejal 32-letni Lewandowski, ki je v sklepnem krogu za to priznanje prejel več glasov od zvezdnika torinskega Juventusa Portugalca Cristiana Ronalda in Barceloninega superzvezdnika Argentinca Lionela Merssija.

Tudi Fifina slovesnost je zaradi pandemije novega koronavirusa potekala digitalno. A izbor ni bil nič drugačen kot doslej. V izboru selektorjev in kapetanov državnih reprezentanc ter izbranih novinarjev je Lewandovski prejel 52 glasov, Ronaldo 38 in Messi 35.

Lani je Lewandowski za Bayern odigral 47 tekem in dosegel 55 golov, vpisal pa je tudi deset podaj. S tem je bil ključni igralec Bayerna pri osvojitvi lige prvakov, superpokala ter nemškega prvenstva in pokala. V dresu Poljske pa je v zaigral na 14 tekmah in dosegel osem golov. Bavarci so se veselili tudi zaradi Manuela Neuerja (28 glasov), ki je prejel naziv najboljšega vratarja. Neuer je prejel več glasov od Jana Oblaka (12) in Brazilca Alissona Beckerja (20), ki čuva vrata Liverpoola.

Med trenerji je bil za najboljšega ocenjen Liverpoolov Nemec Jürgen Klopp, ki je ekipo popeljal do prvega naslova v Angliji po 30 letih, naziv najboljšega trenerja pa mu je pripadel že drugo leto zaporedoma, saj je lani z Liverpoolom osvojil ligo prvakov. Klopp je le tesno ugnal trenerja Bayerna Hansija Flicka. Tretji kandidat je bil Argentinec Marcelo Bielsa (Leeds). Najboljša nogometašica leta je postala Angležinja Lucy Bronze, ki se je v dresu Olympique Lyona veselila naslova v ligi prvakinj. Za prestiži naslov pa sta se potegovali še Danka Pernille Harder in Francozinja Wendie Renard. Najboljša vratarka je Sarah Bouhaddi, ki prav tako igra v Lyonu. Najboljša trenerka je Sarina Wiegman, ki vodi nizozemsko izbrano vrsto.

Nagrado Ferenc Puskas za strelca najlepšega gola v minulem letu je prejel napadalec Tottenhama Son Hyong Min, nagrado za fair play pa Mattia Agnese. Najboljšo ekipo leta pa sestavljajo Alisson Becker, Trent Alexander-Arnold, Sergio Ramos, Virgil van Dijk, Alphonso Davies, Kevin de Bruyne, Thiago Alcantara, Joshua Kimmic, Lionel Messi, Robert Lewandowski in Cristiano Ronaldo.