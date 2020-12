Kacin obljublja lepe novice o prazničnem druženju

Vlada je včeraj podaljšala veljavnost zadnjih sprostitev do 23. decembra in dovolila odprtje še nekaterih trgovin. Ni pa še odločila, ali bodo med prazniki skoraj vsi prebivalci države na dopustu in koliko ljudi se bo lahko družilo na javnih krajih za božič in na silvestrovo.