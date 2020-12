Potem ko so pred mesecem dni v Berlinu aretirali tri osumljence ropa zakladnice dresdenskega muzeja novembra lani, so v ponedeljek prijeli še enega od pobeglih dvojčkov Remmo, ki so ju iskali s tiralico. Enaindvajsetletna Abdul Majed in Mohammed Remmo sta tako kot že prej prijeta trojica prav tako člana zloglasne arabske rodbine Remmo s tesnimi povezavami v kriminalnem podzemlju. Rodbini ropi na visoki ravni očitno »ležijo«, saj sta dva člana v zaporu zaradi kraje več milijonov evrov vrednega stokilogramskega spominskega zlatega kovanca iz berlinskega muzeja leta 2017. Lani pa so družini zasegli 77 nepremičnin v vrednosti več kot devet milijonov evrov, ker naj bi bile kupljene z denarjem, ki je izviral iz različnih kaznivih dejanj.

Stlačila sta se skozi okno Največji rop muzeja v zgodovini so spretni nepridipravi izvedli 25. novembra lani. Najprej so zgodaj zjutraj zažgali električno omarico v bližini in z delno prekinitvijo toka onemogočili alarm, nakar sta se dva stlačila skozi okno, zaščiteno z rešetkami. Eden od njiju se je nad steklene vitrine spravil s sekiro, drugi z različnimi drugimi orodji. Če ne bi bila odprtina tako tesna, bi s seboj odnesla še več dragocenosti, a se je tolpa morala zadovoljiti z diamanti, rubini, smaragdi, safirji, zlatnino, baročnim nakitom, sabljo z varovalom, posutim z devetimi velikimi in 770 manjšimi diamanti, 49-karatnim belim dresdenskim diamantom… Nakradene umetnine so bile za muzej neprecenljive vrednosti, so pa nekateri nemški mediji vrednost plena ocenili na milijardo evrov. Zaklada doslej niso našli, prav malo verjetno je, da ga sploh kdaj bodo. Po poročanju nekaterih medijev so varnostniki na posnetkih varnostnih kamer sicer spremljali, kaj se dogaja, a niso posredovali, ker niso bili oboroženi. Roparjem je uspelo pobegniti, iz Dresdna v Berlin naj bi šli s taksijem. Policisti so za informacije, ki bi vodile do njihove aretacije, ponujali do pol milijona evrov. tak