Laskavi naziv naj potica 2020 si je letos priborila potica mojstrice peke znamenite podbreške potice Nataša Kne, ki je strokovno komisijo prepričala s potico z nadevom iz divjih lešnikov s cvetnim prahom. »Potica je nastala po razmisleku in v želji, da se z njo vrnem v preteklost. Razmišljala sem, da včasih niso imeli orehov, ko pa so slovenske domačije na vrtu posadile orehe, je plodove lahko vzela ostra zima in so ostali brez ključne sestavine. Lahko so naredili potico iz suhega sadja ali pa morda iz nabranih divjih lešnikov,« opisuje avtorica zmagovalne potice.

»Nisem izbrala medu, ki lahko potico obteži in nadvlada, sem pa uporabila cvetni prah, s katerim sem se želela približati medenosti in potici pustiti mehkost in nežnost, se nekako pokloniti temu včasih tako pomembnemu sladilu. Janež je bil včasih zagotovo dostopnejši od dragega cimeta. Osebno ga naravnost obožujem. Čežana, ki se kuha dlje časa, razvije čudovito aromo in okus, mora biti iz starih sort, to je čisto nekaj drugega. Sladkorni karamel doda dimenzijo in barvo. Morda je bila precej podobna potica včasih večkrat na mizi,« razmišlja Nataša Kne, ki je sicer članica Interesnega združenja Podbreška potica in mojstrica peke podbreške potice. Tokrat ni spekla klasične podbreške potice, temveč potico po lastnem receptu.

Večina letošnjih izborov potic je bila sicer zaradi epidemioloških razmer odpovedana, opozarja Jernej Jeglič, predsednik Interesnega združenja Podbreška potica. Prav na omenjenem izboru pa po njegovih besedah zadnja leta zmagujejo mojstrice peke podbreške potice. Pred dvema letoma je laskavi naziv pripadel Veroniki Aljančič in Barbari Pogačnik, lani pa Erni Mokorel. pe