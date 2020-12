»Na tujih spletih straneh sem pogosto zasledila, da se rokavčki delajo za obolele z demenco, pred nekaj meseci pa me je nagovorila gospa, ki na terenu dela z dementnimi osebami, ali poznam koga, ki bi jih naredil,« je povedala Maja Štefančič Hribar, ki je projekt tako zastavila v širšem krogu.

Da se je rokavčkov letos nabralo res veliko, gre zasluga tudi epidemiji, ko je veliko pridnih rok ostalo doma. »Marsikatera pletilja mi je v pisemcu poleg rokavčka napisala, kako je vesela, da se je končno malo zamotila in naredila nekaj koristnega za druge. Poleg tega je super, ker lahko za izdelavo rokavčka porabimo ostanke prej, ki jih imamo doma,« je povedala.

V mesecu dni več kot 600 rokavčkov

Mlada 31-letna mamica treh predšolskih otrok, ki si je z družino ustvarila dom na Krki blizu Ivančne Gorice, se je povezala z društvom Spominčica, kjer so bili njene iniciative veseli. »Ideja je odlična in z veseljem smo jo podprli tudi prek naših kanalov. Prejeli smo nekaj sto rokavčkov, ki jih bomo razdelili med bolnike z demenco,« pa je povedal Štefka Zlobec, predsednica združenja Spominčica. »Poleg rokavčkov je izredno uporabna tudi blazinica, ki si jo bolniki dajo v naročje in jo s prsti gnetejo.« Je pa Maji Štefančič Hribar v dobrem mesecu dni uspelo zbrati že več kot 600 rokavčkov, od tega jih je več kot 300 do danes že razdelila. »Sodeluje lahko, kdor želi in ima vsaj osnovno znanje kvačkanja ali pletenja. Na blogu Huda volna in youtube kanalu Huda volna sem pripravila osnovne napotke in primere rokavčkov. Gre za kvačkane ali pletene kvadrate, praviloma velikosti okoli 30x30 centimetrov, ki jih okrasimo s čim več okraski, dodatki, uporabimo različne teksture in barve – tudi če se nam zdi preveč okrašeno in preveč pisano, nič hudega. Rokavčki morajo pritegniti pozornost bolnikov,« je razložila.

Roke različnih avtoric so bile pri delu izvirne; nekatere so našile zadrge, druge cofke, pa kraguljčke, kvačkane rožice, gumbe in gumbnice, ključe, sponke. »Domišljija tu res nima meja. Nekateri rokavčke vzamejo tudi kot vajo za učenje novih vzorcev kvačkanja, našijejo dodatke in nastanejo res mojstrski, unikatni rokavčki.«