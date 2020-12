Dvojec, ki ga sestavljata literarni zgodovinar Igor Saksida in reper Trkaj, je pred tremi leti izdal Kla kla klasiko, v kateri sta z repom soočila slovenski pesniški kanon s Prešernom, Jenkom in Aškercem vred. Tokrat s knjigo Repki svoj beat in flow umerjata še drugam. Ko sta jo snovala, namreč nista imela več v mislih najstnikov, temveč še mlajše bralsko-glasbene navdušence, ki sodijo predvsem v prvo, pa tudi drugo triletje osnovne šole. V Repkih, ki jih je izdala Mladinska knjiga, bodo našli slovensko otroško poezijo, seveda oblečeno v hiphopovsko opravo.

Je med bralci kdo, ki se ne spomni Hude mravljice Branka Rudolfa, ki je imela šest črnih nog? Ko pride huda mravljica, ni ga več junaka, Batmanu je bad, da v hlače se pokaka, o supermravlji zdaj repata Saksida in Trkaj. Njuna reperska predelava in aktualizacija otroških pesmi obsega tako ljudske, kot je Hočeš, nočeš, v šolo greš, in Stritarjevo Žabjo svatbo kot verze, ki so jih za najmlajše napisali Matej Bor, Oton Župančič in Saša Vegri. Vsak izbor je gotovo subjektiven, ob tem pripoveduje Saksida: »A klasiko sva želela povezati z najkakovostnejšo sodobno otroško poezijo na podlagi sporočilnosti, ki je poeziji skupna ne glede na letnico izida – to je jezikovna in domišljijska igra.« Prej omenjenim mojstrom tako pesniško družbo delajo tudi Lila Prap, Anja Štefan in Peter Svetina…