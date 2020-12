Zadnje letošnje zasedanje Feda

V sredo je potekalo zadnje letošnje zasedanje ameriške centralne banke (Fed). Fed je najbolj zaslužen, da je kljub hudi recesiji zaradi pandemije donosnost delniških indeksov v ZDA od začetka leta pozitivna. Indeks S&P 500 je od začetka leta pridobil 14 odstotkov, kar bi bil zelo dober donos tudi v dobrih oziroma normalnih časih, kaj šele v recesiji. Po zadnjem letošnjem zasedanju je Fed izjavil, da pandemija v ZDA in po svetu povzroča velike človeške in gospodarske težave ter da sta gospodarska aktivnost in zaposlenost sicer okrevali, vendar sta še vedno precej nižje kot ob začetku leta. Obstaja upanje, da bo cepljenje prebivalstva, ki se je začelo v tem tednu, vodilo k nadaljnjemu okrevanju. Kljub temu ima Fed na voljo še dodatne instrumente in programe za še večjo podporo gospodarstvu, če bi bilo to potrebno.