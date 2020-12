To je pač vzporedno z vrednotnimi naboji, ki jih vsak od nas nosi pri sebi. Dokler ta vlada dela, pa se počutimo delovno, o udobju niti ni primerno govoriti. Stopnjo udobja močno utesnjuje paradoksalen okvir, navedbe, da je SMC mrtva, mi pa da smo izdajalci in kolaboranti. V isti sapi pa nas opozarjajo, da je razplet političnih dogajanj odvisen skoraj izključno od nas, in nam polagajo na dušo odgovornost, kdo bo v prihodnje vodil vlado. Druščina, ki vse to pričakuje od mrtveca, mora premisliti o razlogih svojih pričakovanj ali doktrino ugotavljanja klinične smrti. Ljudje so večinoma dojeli, da smo iskali konstruktivno rešitev po odločitvi Marjana Šarca, da obupa.

Po odločitvi DeSUS bo stranka imela zelo resen pogovor na nivoju izvršnega odbora in nato sveta stranke in tudi na nivoju poslanske skupine. Predsednik Zdravko Počivalšek drži vse niti v svojih rokah, kolikor pač to pritiče predsedniku politične stranke, ki ima poslance v parlamentu, nič več in nič manj od tega. O zadevah, o katerih bo treba odločati, pa bomo odločali na nivoju poslanske skupine in zagotovo to ne bo zgolj sledenje direktivi. Že po naravi smo liberalna stranka in velikokrat se prerekamo, na koncu pa pridemo do skupne odločitve, ki jo vsi zagovarjamo. Večer