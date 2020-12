Nismo vas volili zato, da podpirate solo akcije predsednika vlade, ki v imenu vlade in naše države piše pisma v tujino, grozi po twitterju, se sam odloča, kateremu ameriškemu predsedniku bo čestital v imenu Slovenije (tistemu, ki ga osebno podpira, ali tistemu, ki so ga izvolili ameriški državljani). Nismo vas volili zato, da boste občudovali avtokratsko vladanje Janeza Janše in samo dvigovali roke ter glasovali za odločitve stranke SDS, ki spravljajo v pogubo slovenski narod. In kljub vsemu vse to počnete. Sprašujem vas, s kakšno pravico. Se vam zdi, da je to vaša država? Državni proračun pa vaša osebna blagajna? Na oblasti ste zato, ker smo vas mi izbrali, mi smo glasovali za vas in edino zaradi tega ste, kjer ste. In namesto tega, da bi spoštovali voljo ljudstva, vaših volilcev oziroma lastnega naroda, podpirate izključno samo želje stranke SDS in Janeza Janše.



Sploh ne mislite z lastno glavo, ne delate v korist ljudi, ne upoštevate želja in potreb državljanov. Zakaj podpirate agresivno politiko stranke SDS, za katero se zdi, da ne prenese lastnih državljanov in dela v našo škodo? Vsakega, ki si upa kritizirati delo te vlade, raztrgajo in diskreditirajo v njihovih »medijih«. Zato se sploh nihče več ne upa izpostaviti in na glas povedati, kaj si misli o vašem vladanju. Povsem ste izgubili kompas, utapljate se v Janševih zahtevah, jih podpirate in za njih glasujete. Ko je glasovanje končano, škodljivi predlogi in zakoni že sprejeti, in ko mediji na to opozorijo, se sprenevedate pred mikrofoni in govorite neumnosti v slogu, »to bo pa treba razčistiti«, »to bo pa moral Janša pojasniti«, »zahtevamo umik« in podobno.

Nismo vas volili zato, ker smo si želeli, da vladate skupaj z Janezom Janšo, v tem primeru bi glasovali za SDS. Volili smo vas zato, ker ste v predvolilnih obljubah na glas vpili, da Janševe politike ne podpirate in da z njim v koaliciji ne boste. Za SMC je bil to celo nekakšen predvolilni slogan – če ste proti politiki Janeza Janše, glasujte za SMC. In jaz sem resnično glasoval za SMC. To je bila moja največja napaka v življenju. Da sem vas podprl. In še številni moji prijatelji in družinski člani. In kaj ste nam prinesli? Vladanje Janeza Janše in vso to grozo, ki jo je prinesel na oblast. To smo dobili v zameno volilci, ki smo glasovali za SMC in DeSUS. Preštejte, koliko ljudi ste »nategnili«, če se po domače izrazim. Državljani, ki nismo želeli, da nam vlada stranka SDS oziroma Janez Janša, moramo danes prenašati to vlado in njegove izpade, nenehno poslušamo njegovo sovražno retoriko, ki je uperjena proti lastnemu narodu, sramoti nas v tujini, obračunava z vsemi, ki ne mislijo tako kot on. Maščuje se vsem, do katerih ima zamere, izkorišča svoj položaj predsednika vlade in ukazuje vsem institucijam, ki jih vodijo njegovi ljudje, da kaznujejo ljudi, ki nasprotujejo vladi, vsi dobijo porcijo od njega. In pri tem mu asistirajo vsa ministrstva in uresničujejo njegove maščevalne želje, bodisi kulturno ministrstvo, notranje, šolsko in vsi drugi.

Martin Janko Novak, Šentjur