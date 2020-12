Popolnoma nespoštljiva pa sem, ko se pojavi zajedljivi in arogantni minister Hojs, ki vneto soli pamet »budalam«, ki ne razumemo. Preveva ga želja po kaznovanju. Oholo razkazuje svoje nespoštovanje ali celo zaničevanje novinarjev. Ne skriva želje po nadzorovanju in obvladovanju neposlušnih. Je v popolnem soglasju s svojim šefom. Ta se prostodušno norčuje iz opozicije in javnosti, ko v parlamentu govoriči, da Slovenija po nobenem kriteriju ni najslabša v spopadu z epidemijo v Evropi. Za takega ljudski glas pravi: »Laže, da sam sebi verjame.«

Rekordi so žalostni in sprenevedanje je žalitev. Te oholosti in zajedljivosti nam res ni treba trpeti. Uprimo se, bodimo jezni in glasni ter vztrajni. Opozarjajmo na njihov prezira vredni način komuniciranja in prezira vredne slasti po avtokratskem vladanju. Ne pozabljajmo in ne odpuščajmo jim njihove vnete vožnje skozi rdeče luči, ki, žal, gorijo povsod po državi.

Magda Plementaš Lombar, Kranj