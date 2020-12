To so besede našega predsednika Boruta, ki jih je zapisal na družbenem omrežju instagram, zapisu pa pripel fotografijo sebe pri frizerju. Iskrica v očeh je očitna. Fotografiji je zato dodal devet ključnikov, s katerimi sporoča, da je srečo pač potrebno najti v malih stvareh. Seveda – časi so nori. Poslanci so si v laseh, zdravstveni kadri so na robu izgorelosti, v domovih za starejše so prestrašeni in osamljeni, študentje grozijo s protesti, kultura leži pred ministrstvom, podjetja zapirajo vrata ... Ne, narodu res ni lahko, a lahko ni niti našemu predsedniku. V teh hudih časih zato dela snežake, bere pravljice, doma pa z nekaj odpora lika spodnjice in srajce. Sedaj pa je lahko končno odšel še k frizerju.

Toda ne jezite se, naš predsednik je od nekdaj hudomušen, a tudi ljudski in malo nesrečen. »Vsem želim tisto, kar sebi; da bi bil spet srečen,« je – spomnite se – leta 2009 kot premier zaželel državljanom. A oddahnite si, sedaj mu je vendarle lažje, znova so ga prevzeli občutki sreče – ostrigel se je. Privoščimo mu in mu polagamo na srce, naj nikar ne bere komentarjev. Da ne bo slučajno spet slabe volje. Komentarji namreč začuda niso nič kaj dobri. Njegove skromnosti niso razumeli vsi. Nekaj o tem, da ni važno tisto na glavi, ampak v glavi. Ma ne držite nas za besedo. Je pa osrečil vsaj nekoga. »Nikoli si nisem mislil, da lahko človeka spreletavajo taki občutki sreče pri obisku stare naslovnice,« je predsednikovo praznično sporočilo razveselilo vizualnega oblikovalca Tomata Koširja.