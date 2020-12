Stranka SAB je v zakonodajni postopek vložila predlog sprememb zakona o cestninjenju, ki vinjete, ki bodo veljale za 2021, poceni za 25 odstotkov. Po pojasnilih poslanca te stranke Andreja Rajha so popust izračunali približno za čas, ko ljudje zaradi ukrepa prepovedi gibanja niso mogli uporabljati letošnjih vinjet. To pravico bi vozniki po predlogu SAB dokazovali na dva načina – bodisi z računom nakupa vinjete bodisi s kupončkom, ki ostane po njenem lepljenju.

Državni sekretar na infrastrukturnem ministrstvu Aleš Mihelič je odvrnil, da imetnik z nakupom vinjete plača pravico do uporabe cestninskih cest za določen čas, ne glede na to, koliko metrov vozilo dejansko opravi ali koliko časa cestninsko cesto dejansko uporablja. »Če zaradi ukrepa prepovedi občinskih meja določen upnik ni mogel v drugo občino, to še ne pomeni, da cestninske ceste dejansko tudi ni uporabljal. Dejstvo je, da so veljale številne izjeme, ko je bilo gibanje vseeno dovoljeno,« je izpostavil in med drugim naštel odhod na delo, skrb za družinske člane in obisk zdravnika.

Rešitev, da bi popust avtomatično priznali vsem, ki so kupili vinjeto, po Miheličevih besedah ni sprejemljiva, saj je bila vsem voznikom uporaba cestninskega omrežja omogočena.