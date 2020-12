Višina redne uskladitve prihodnje leto je sicer določena že v proračunskih dokumentih, tako da je omenjeni sklep le ugotovitveni, pa je spomnil Andraž Rangus iz zavoda. Zagotovljena pokojnina, ki jo prejemajo upokojenci s 40 leti pokojninske dobe brez dokupa, bo po redni uskladitvi po njegovih besedah znašala 581,05 evra.

Na seji so sprejeli tudi predlog finančnega načrta zavoda za leto 2021, po katerem bodo prihodki in odhodki izravnani v višini 6,1 milijarde evrov, kar je 4,4 odstotka več od ocene za letos, je povedal Klarič, ki je tudi namestnik generalnega direktorja Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.

Med zavodovimi prihodki največji delež predstavljajo prispevki za socialno varnost, ki so za leto 2021 načrtovani v višini 4,7 milijarde evrov. To je 1,9 odstotka več od ocene za letos. Med odhodki pa največ znašajo sredstva za pokojnine, ki so za prihodnje leto načrtovana v višini 5,2 milijarde evrov. To je 5,6 odstotka več od ocene za letos. Pri tem je upoštevano predvideno 1,1-odstotno povečanje števila prejemnikov pokojnin.