Na vrhu po drugem treningu sta bila dva Norvežana. Kjetil Jansrud je za rojakom zaostal 26 stotink sekunde. Max Franz je bil tretji z zaostankom 52 stotink sekunde.

Miha Hrobat je z zaostankom 2,68 sekunde vpisal 43. čas drugega treninga. Martin Čater (+2,87) je trening končal na 46. mestu. Čater je v soboto v Val d'Iseru z zmago, svojo prvo v svetovnem pokalu, spektakularno odprl smukaško sezono. Celjan pa bo v soboto prvič v svetovnem pokalu oblečen v rdečo majico vodilnega smukača v seštevku discipline.

Boštjan Kline, ki je bil s sedmim časom najhitrejši Slovenec na prvem treningu smuka, je bil tokrat bolj zadržan. Njegov zaostanek 3,01 sekunde je pomenil 49. čas. Alpski smučarji so v italijanskih Dolomitih, kjer bo v petek najprej na sporedu superveleslalom in nato še v soboto smuk. Pred enim letom so v Val Gardeni izpeljali le moški superveleslalom, smuk pa je odpadel zaradi slabih vremenskih razmer.

Na superveleslalomu je za edino slovensko uvrstitev v najboljšo trideseterico lani poskrbel Kosi z 28. mestom. Zmagal je Avstrijec Vincent Kriechmayr. Na zadnjem moškem smuku v Val Gardeni pred dvema letoma je zmagal Kilde, najboljši Slovenec pa je bil Čater na 25. mestu.