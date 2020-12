Knjigarne so pri nas zaprte že skoraj dva meseca, skupaj s prvim zaprtjem skoraj štiri mesece. Zaprtje povzroča nepopravljivo ekonomsko škodo knjigotrški panogi v obliki preko 5 milijonov evrov izpada prihodkov in družbi kot celoti, za katero si prizadevamo, da bi bila družba znanja, prebivalke in prebivalci pa ustvarjalni, podjetni in razmišljujoči posamezniki in posameznice.

Knjigarne predstavljajo zelo nizko tveganje za širjenje okužb, zagotovo pa ne višje od prodajaln, ki so trenutno med izjemami. V Avstriji, Belgiji, Hrvaški, Cipru, Italiji, Estoniji, Finski, Norveški, Portugalski, Poljski, Romuniji, Španiji, Švedski so odprte, v Srbiji in Latviji samo med vikendi, ponovno so jih odprli na Češkem, v Grčiji, Irski, Franciji, Bolgariji (razen v nakupovalnih centrih). Tudi v Berlinu so knjigarne odprte.

Iz teh razlogov dajemo pobudo za čimprejšnje ponovno odprtje knjigarn ter v nadaljevanju uvrstitev knjig med nujno potrebne življenjske potrebščine, knjigarne pa med dejavnosti, ki predstavljajo nujno potrebno infrastrukturo za nemoteno delovanje življenja prebivalk in prebivalcev Slovenije.

V upanju, da boste našo pobudo obravnavali z vso pozornostjo in razmislekom, vas lepo pozdravljamo in želimo vse dobro.

UO Zbornice knjižnih založnikov in knjigotržcev

Janez Miš, predsednik