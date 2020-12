Najprej izvršilni odbor, nato pa svet stranke DeSUS imata na dnevnem redu odločitev o morebitnem izstopu iz koalicije s SDS, SMC in NSi. Protagonist tega je predsednik stranke Karl Erjavec, ki se je po izvolitvi za predsednika stranke na začetku decembra takoj začel sestajati s predsedniki opozicijskih strank, ki sodelujejo v okviru koalicije KUL, rezultat tega pa je napoved o oblikovanju nove večine v državnem zboru. Nameram predsednika stranke so se pred tednom uprli štirje od petih poslancev, po seji sveta stranke pa bo bolj jasno, ali bodo poslanci sledili sklepom stranke ali ne.

Na svetu DeSUS se bo tudi prvič izkazalo, kakšno je dejansko mnenje o položaju stranke v desni koaliciji in ali večina podpira morebitni izstop iz koalicije. Poznavalci razmer v DeSUS menijo, da bi lahko takšno stališče podprla velika večina članov sveta stranke. Poleg tega naj bi podprli tudi namero Karla Erjavca o sodelovanju s koalicijo KUL, pri čemer bi predsednik stranke nastopal v vlogi kandidata za mandatarja.

Številni člani DeSUS so bili v minulih dneh ogorčeni zaradi stališč poslanca Roberta Polnarja, ki se je pred tednom dni posmehoval Erjavcu zaradi mandatarskih ambicij, še bolj pa jih je vznejevoljilo, ker so nekateri poslanci zagrozili, da bi lahko tudi izstopili iz poslanske skupine DeSUS. Zaradi tega so nekateri člani sveta DeSUS napovedali izključitev Polnarja iz stranke, vendar se to na seji sveta ne bo moglo zgoditi zaradi statutarnih pravil. O članstvu namreč odločajo lokalni odbori in v poslančevem primeru lahko o tem odloča njegov matični odbor DeSUS v občini Šentjur.

Čeprav so poslanci DeSUS po funkciji člani sveta stranke, se je seje udeležil le vodja poslanske skupine Franc Jurša, ki bo stranki verjetno prenesel stališče poslancev, kako oni ocenjujejo politični položaj v državi. Poslanci DeSUS so doslej večinsko zagovarjali stališče, da aktualna koalicija deluje dobro, motile so jih le ideološke teme in zapisi predsednika vlade Janeza Janše na socialnih omrežjih, zaradi epidemije pa niso razmišljali, da bi odrekli podporo Janezu Janši. Mnogi od njih so imeli tudi zadržke zaradi prevladujočega prepričanja (ki so ga vzpodbujali v SDS in NSi), da bi v primeru padca Janševe vlade lahko sledile le še predčasne volitve, tega pa si ne želijo.

Zato je predsednik LMŠ Marjan Šarec pred začetkom izvršilnega odbora in sveta DeSUS na twiterju zapisal, da jim predčasne volitve v teh razmerah niso v interesu, ker bi to pomenilo, da bi aktualna vlada delovala še vsaj pol leta. »Zato kar brez skrbi. LMŠ bo podprla tako kandidata za mandatarja kakor vlado. Očitno pa nismo tako zanič, če se ves čas zaganjajo v nas,« je zapisal Šarec. Pred tem je že izjavil, da lahko Erjavec v primeru konstruktivne nezaupnice računa na glasove poslancev LMŠ.

Če bo svet stranke DeSUS podprl izstop stranke iz Janševe koalicije, se bo pozornost javnosti usmerila v stranko in poslance SMC, brez katerih ne bo mogoče oblikovati levosredinske koalicije in vlade.