V sredo so opravili 6350 testov in potrdili 1642 okužb z novim koronavirusom, kar pomeni, da je bil delež pozitivnih testov 25,8-odstoten, je objavila vlada. Hospitaliziranih je bilo 1229 covidnih bolnikov, od katerih jih je 208 potrebovalo intenzivno nego. V domačo oskrbo so odpustili 116 oseb, umrlo pa je 43 bolnikov s covidom-19. Sedemdnevno povprečje števila potrjenih okužb po vladnih podatkih za 15. december znaša 1472, 14-dnevna pojavnost okužb na 100.000 prebivalcev pa je 990.

Na današnji novinarski konferenci o aktualnem stanju glede bolezni covid-19 bosta sodelujeta minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janez Cigler Kralj in vladni govorec Jelko Kacin.