Kacin je tako pojasnil, da je vlada predvidela, da bo v štirih regijah, v katerih je epidemiološka slika najboljša, to so osrednjeslovenska, gorenjska, obalno-kraška in goriška regiji, omogočeno delovanje knjižnic, galerij in muzejev. Na področju vzgoje in izobraževanja za zdaj ukrepov ni spreminjala in je podaljšala obstoječe, torej pouk na daljavo ostaja.

Vlada še ni sprejela odločitve o tem, kakšni ukrepi bodo veljali med prazniki, je pa opravila vsebinsko razpravo, poskušala predvideti situacijo in naročila ministrom, da pripravijo nekatere ukrepe za nadaljnje odločanje. To bo v najkrajšem možnem času, je napovedal Kacin. Med možnimi ukrepi je omenil, da bi za krajši čas in omejeno število ljudi med prazniki omogočili gibanje zunaj občin. A mora ob tem vlada paziti, da se epidemiološka slika dodatno ne poslabša, je opozoril Kacin za Televizijo Slovenija.

Je pa vlada po Kacinovih osebah danes odobrila investicijo v višini 4,5 milijonov evrov za mobilni objekt v Univerzitetnem kliničnem centru, v katerem bodo v prvi fazi vzpostavili dodatne namestitve za bolnike s covidom-19, pozneje bo dve leti namenjen potrebam infekcijske klinike, v končni fazi pa onkologiji. »To bo zgrajeno v najkrajšem možnem času kot dodatne kapacitete za primer, če bi se epidemija širila še naprej,« je dejal za POP TV.