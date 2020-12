Po treh mesecih sodnega procesa v Parizu proti enajstim prisotnim in trem odsotnim obtožencem, ki so pred terorističnimi napadi na satirični tednik Charlie Hebdo in judovsko trgovino med 7. in 9. januarjem 2015 v Parizu pomagali trem storilcem zlasti pri nabavi orožja, je posebno pariško sodišče izreklo sodbo. Izjemoma jo je sprejelo pet poklicnih sodnikov, ki so obsojenim izrekli med štiri in trideset let zapora.

Vsi trije teroristi, ki so tedaj ubili 17 ljudi, so umrli v spopadih s policijo 9. januarja. Najprej sta bila v neki tiskarni pri Parizu ubita brata Saïd in Chérif Kouachi, ki sta v imenu Al Kaide 7. januarja v uredništvu tednika ubila pet uglednih karikaturistov, tri druge člane uredništva, dva naključna obiskovalca in dva policista. Prav tako 9. januarja pa so policisti v uspešni akciji osvoboditve talcev v judovski trgovini v spopadu ubili Amedyja Coulibalyja, ki je dan prej v tej trgovini v imenu Islamske države ubil tri kupce in trgovca. Sojenje pa vendarle pušča odprta številna vprašanja, predvsem ni pojasnilo, kako sta brata Kouachi prišla do orožja.

Storilčevi vdovi na begu 30 let zapora Sodišče je na 30 let zapora obsodilo glavnega obtoženca Alija Riza Polata, za katerega je tožilstvo dokazalo, da je s Coulibalyjem sodeloval v vseh etapah priprav, od začetka do konca, in da je zelo dobro vedel, za kaj gre. Sicer so novembra sojenje za več tednov prekinili, ker je Polat (star 35 let), ki je po rodu Turek, zbolel za covidom-19. Na trideset let je v odsotnosti obsojena tudi Coulibayjeva vdova Hayat Boumeddiene, ki naj bi bila še živa in na begu v Siriji. Tudi ona je imela pomembno vlogo pri pripravah na omenjene teroristične napade in je nekaj dni pred 7. januarjem 2015 odšla v Sirijo, kjer se je pridružila Islamski državi (IS). Na dosmrtno ječo je bil obsojen Mohamed Belhoucine, ki naj bi sicer že umrl v Siriji pod zastavo IS. Osemnajst let je dobil Nezar Mickaël Pastor Alwatik, ki naj bi bil zlasti ideološki pobudnik napadov, dvajset let pa Amar Ramadani, ki je Coulibalyju poslal orožje iz Lilla. Sicer se je Ramadani z njim seznanil in spoprijateljil v zaporu, kjer sta se ob vsakodnevnih srečanjih skupaj navduševala za radikalni islamizem.