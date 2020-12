Do 1. decembra je bilo po svetu v zaporih 387 predstavnikov sedme sile, ki so se tam znašli zaradi svojega profesionalnega dela. Število zaprtih tako že peto leto ostaja zelo visoko, čeprav je zaznati rahel upad v primerjavi z lanskim letom, ko jih je bilo v zaporih 389, v poročilu, objavljenem v ponedeljek, ugotavlja mednarodna nevladna organizacija Novinarji brez meja (RSF). Represija proti sedmi sili torej ne upada, so se pa spremenili prevladujoči razlogi za preganjanje, saj je letos pretežno povezano s poročanjem o pandemiji covida-19, razkrivanjem korupcije v zvezi s pandemijo, kritično presojo vladnih ukrepov in izražanjem dvomov o trditvah oblasti, verodostojnosti uradnih podatkov in učinkovitosti zdravstvenih strategij. To so po ugotovitvah RSF poglavitni povodi za aretacije, maltretiranje in zapiranje več sto novinarjev po svetu, vse z namenom, da se jih utiša.

Omenjeni so Madžarska, Srbija, Kosovo, Belorusija in Poljska

Od marca do sredine maja, to je v času prvega vala epidemije covida-19, so se po ugotovitvah RSF samovoljne aretacije in pridržanja novinarjev povečali za štirikrat. »Opaziti je tudi, da je od začetka jeseni, ko se je začel drugi val epidemije, število incidentov vnovič zraslo, zlasti v Evropi. Predvsem nasilju in agresiji je bilo izpostavljenih okoli 450 novinarjev, mnoge so pridržali ali priprli in jih pozneje izpustili. »V vzhodni Evropi in srednji Aziji je zdravstvena kriza pripomogla k večjemu zatiranju in represiji. Sprejetje zakonov o širjenju lažnih informacij je bilo odličen izgovor za zapiranje novinarjev neodvisnih medijev zlasti v Azerbajdžanu, Kazahstanu, Tadžikistanu in Rusiji,« ugotavljajo pri RSF.

Od srednjeevropskih in balkanskih držav so v poročilu izpostavljene Madžarska, Srbija, Kosovo, Belorusija in Poljska, kjer so se vzporedno z izrednimi ukrepi za zajezitev širjenja koronavirusa lotili tudi »omejevanja informacij«. Ta ugotovitev se ujema z rezultati raziskave, ki jo je maja opravil Mednarodni inštitut za tisk, ki prav tako obsoja porast represije nad novinarji v času izolacije zaradi pandemije.