Gre za veliko razliko v znanju in sposobnostih. Mogoče je razlog tudi to, da je v šahu veliko manj žensk, okrog dvajset odstotkov. Tako že statistika pove, da je zelo težko za žensko priti tako visoko. Tudi kasneje smo začele igrati šah. Madžarka Judit Polgar je edina šahistka do zdaj, ki je dosegla deseterico med moškimi in tudi premagala takratnega svetovnega prvaka Garija Kasparova.

Yifan Hou je bila potencial in tudi moj idol. Hitro je napredovala, bila je svetovna prvakinja, potem pa se je odločila, da bo šla raje študirat na Oxford, kot da bi nadaljevala šahovsko kariero. Zanimivo, da se je odločila opustiti šah, saj bi lahko bila najboljša. Zanimivo piše tudi Jana Krivec, šahovska velemojstrica in doktorica psihologije, ki je razložila, da so velike razlike v evoluciji med ženskimi in moškimi. Moški se hočejo pokazati, da so močni in pametni, medtem ko ženskam to ni tako pomembno. Opazila sem tudi, da se moški veliko lažje skoncentrirajo na eno stvar, jaz pa razmišljam o štirih različnih stvareh. Vedno sem tudi mislila, da obstajajo razlike v možganih in hormonih. Ne vem pravzaprav, kaj točno je razlog, morda bomo nekoč to ugotovili.

Če bi igrala s Houjevo, bi bil rezultat mogoče ena proti devet, Carlsen bi me premagal s 50 proti nič. Torej, če bi s Carlsenom igrala deset partij, bi jih vse brez težav dobil. On ima posebno razumevanje šaha in ne le to, lahko te hitro zmede, saj igra take poteze, da ne veš, zakaj je kaj naredil. V naslednji potezi ti pa pokaže, zakaj in kako te bo premagal. Skoraj računalniški šah igra. Nedeljski dnevnik