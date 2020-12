Zdravstvo med pandemijo: Kje so bolniki, ki so izginili s čakalnih seznamov?

Na prvi pogled so se vrste v zdravstvu med pandemijo novega koronavirusa celo nekoliko skrajšale. A vse kaže, da je pred vrati ostala množica ljudi, ki so v tem obdobju izgubili priložnost za hitro diagnozo in začetek zdravljenja.