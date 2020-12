Z zadetkoma Žana Benedičiča in Miča Kuzmanovića v drugem polčasu so se motivirani Celjani oddolžili neprepričljivemu Kopru za visok poraz v oktobru (0:3). Državni prvaki so z drugo zaporedno zmago in novimi tremi točkami korak bližje temu, da pred zimskim premorom vsaj delno popravijo slab vtis v jesenskem delu.

Celjani so proti gostom z Obale pokazali drugačen obraz kot na prvi medsebojni tekmi sezone. Z zadrževanjem žoge v svoji posesti so narekovali ritem, s kratkimi podajami in kombinatorno igro vršili pritisk na nasprotnikovo obrambo, z visoko postavitvijo ter pametnimi prekrški pa prekinjali protinapade Kopra, ki je s težavo prehajal na nasprotnikovo polovico. Kljub premoči pa domači zaradi neodločnosti v kazenskem prostoru te v prvem polčasu niso kronali z zadetkom, premalo natančni pa so bili tudi poskusi Novaka in Benedičiča z razdalje.

Koprčani, ki v zaključku jesenskega dela delujejo vse bolj upehano, so prvih 45 minut sklenili brez strela v okvir vrat. Prvo nevarnejšo priložnost so si priigrali šele v drugem polčasu, ko je imel po igri Zaletela z roko prosti strel z 20 metrov Vršič, a zgrešil vrata. Obramba Celja je najboljšega asistenta lige tesno pokrivala in mu onemogočala, da bi se razigral, osamljen v napadu in odrezan od soigralcev pa je na kakovostno podajo zaman čakal prvi strelec Mulahusejnović. »Manjkalo nam je svežine, v ključnih trenutkih in ob predaji žoge pa smo bili premalo odločni,« je ocenil gostujoči trener Miran Srebrnič.

Gostitelji, ki skozi vso tekmo niso odstopali od svoje igre, so bili za potrpežljivost nagrajeni v 69. minuti. Tedaj je Benedičič izvedel prosti strel z desne strani, žoga pa je preletela vse nogometaše in ob dotiku koprskega branilca Palčiča presenetila vratarja Vargića. Dotlej brezkrvni Koprčani so po prejetem golu zaigral napadalneje, zadeli prečko, a ob napadalnejši igri v sodnikovem dodatku pozabili na Kuzmanovića. Ta je v kazenskem prostoru najprej preigral Žužka, nato pa še Vargića in poslal žogo v mrežo za končnih 2:0. »Bili smo potrpežljivi in izkoristili svoje priložnosti. Naša zmaga je bila taktična in vesel sem, da smo jo dosegli,« je v izjavi za TV Slovenija povedal trener Celja Dušan Kosić.