»Krivde ne priznam,« je bil na včerajšnjem predobravnavnem naroku na ljubljanskem okrožnem sodišču kratek Anis Lićina, soobtožen trgovanja z drogo v veliki hudodelski združbi, ki naj bi jo vodil Aleš Zupančič. Lićina se je znašel v obtožnici skupaj s še 34 obtoženimi trgovine z drogo, ki naj bi jo po Zupančičevih navodilih na veliko prodajali v Sloveniji in tujini. Predobravnavni naroki v tej zadevi pred sodnikom Srečkom Škerbcem potekajo že od ponedeljka, nekateri obtoženi so s tožilstvom že sklenili sporazum o priznanju krivde, sodba pa jim bo izrečena 23. decembra. Zoper Zupančiča je bil narok preložen na ponedeljek, saj se s tožilko še pogaja o morebitnem priznanju krivde.

Lićina kurir v trgovini z drogo?

Anis Lićina je širši javnosti bolj znan kot domnevni organizator nasilnega protesta 5. novembra letos v Ljubljani. Zaradi tega so sicer kriminalisti pri njem doma in na sedežu družinskega podjetja L Mobil minuli petek opravili hišno preiskavo. No, v primeru prekupčevanja z drogo pa mu tožilka Tamara Gregorčič v zajetni obtožnici očita le eno kaznivo dejanje. 3. decembra lani je bil Lićina ustavljen v Nemčiji. Pri pregledu avtomobila so nemški policisti našli skoraj 90.000 evrov, denar so mu zasegli. O tem sta bila obveščena tudi slovenska policija in tožilstvo, ki sta že dve leti prek prikritih preiskovalnih ukrepov sledila domnevnim članom kriminalne združbe Aleša Zupančiča. Zaseg denarja Lićini v Nemčiji so zato povezali z Zupančičem in sklepali, da je bil Lićina kurir, ki je prenašal denar za nakup droge oziroma denar od prodane droge. Nato je konec januarja letos slovenska policija ob sodelovanju s tujimi policijami, Europolom in Interpolom v Sloveniji in na Hrvaškem opravila več hišnih preiskav. V Sloveniji pri domnevnem vodji združbe Alešu Zupančiču ter še nekaj več kot 40 osumljenih, tudi Lićini. Sprva se je v tej zgodbi trgovanja z drogo znašlo 47 osumljenih, po končani sodni preiskavi je tožilstvo vložilo obtožnico zoper 39 obtoženih. Po ugovorih zoper obtožnico pa je v nekoliko spremenjeni obtožnici ostalo 35 obtoženih, tudi Anis Lićina.