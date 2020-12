Ivan Levec, zagovornik Andreja Vrščaja, ki se zagovarja zaradi umora soseda in maminega prijatelja Vinka Pekliča, se ni zadovoljil z odgovorom komisije za izvedenska mnenja za področje nevrologije na medicinski fakulteti. Nevrologa, ki sta pregledala dokumentacijo iz leta 1982, ko je Andrej Vrščaj kot petletni otrok utrpel poškodbo glave, ko se je s kolesom zaletel v avtomobil, namreč nista našla nobenih omembe vrednih poškodb, niti ni bilo podatkov o kakšnih drugih boleznih. Prav tako ni nič posebnega pokazalo slikanje glave s CT-aparatom pred petimi leti, ko se je zaradi težav zdravil v Psihiatrični bolnišnici Vojnik, niti letos, ko so ga opravili ponovno, prav tako ne magnetna resonanca pred tremi leti.

»Ni mogoče zaznati nobenih klinično pomembnih motenj,« sta zapisala nevrologa. Pa vendar na koncu pustila senco dvoma, ko sta na eksplicitno vprašanje, ali je poškodba iz leta 1982 lahko vplivala na dogodek v letošnjem letu, odgovorila, da bi to lahko pojasnil le psihiater. Zato je zagovornik obtoženega sodnemu senatu predlagal, da se omenjeno vprašanje in zaključek mnenja posreduje izvedencema psihiatrične stroke, ki sta sicer svoje mnenje na sodišču že predstavila. S tem se je strinjal tudi tožilec, v prid tako obrambi kot tožilstvu pa je odločil tudi sodni senat, ki bo dopolnjeno mnenje poskušal pridobiti do sredine januarja prihodnje leto. Šele takrat se bo torej sojenje za umor lahko prevesilo v sklepni del.

Na 112 sta prvi poklicali sosedi

Doslej so na sodišču izvedli že skoraj vse dokaze, med katerimi so tudi številne fotografije s prizorišča, ki so jih posneli kriminalisti in forenziki ob prihodu na kraj krvavega dogodka in naleteli na truplo umorjenega Pekliča, ki je, potem ko ga je Vrščaj petkrat od zadaj s sekiro mahnil po glavi in vratu, mrtev obležal na kupu drv.

Operativno-komunikacijski center sta po dogodku prvi poklicali sosedi Vrščajevih, ena od njiju je dogodek videla na lastne oči. A je bila prva, ki je poklicala, tako razburjena, da je rekla le, naj hitro pridejo, ker je en moški drugega s sekiro po glavi in se nato odpeljal z avtom. Druga, ki je poklicala na številko 112, se je po nekaj minutah pogovora toliko pomirila, da je operaterju podrobneje razložila, kaj in kje se je zgodilo in s kakšnim avtom se je storilec odpeljal.

Spomnimo, da se je obdolženi Vrščaj, kot se je izkazalo, po dogodku odpeljal do sosednje Avstrije, kjer se je tamkajšnjim policistom sam predal in prostodušno povedal, da je v Sloveniji nekoga ubil. Ko so avstrijski kolegi poklicali slovenske, da bi preverili, ali res koga iščejo, se je izkazalo, da gre za Vrščaja, zato so ga pridržali in ga pozneje na mejnem prehodu Holmec predali našim možem v modrem. Ti so ga še isto noč odpeljali v pripor.