Letošnja praznična okrasitev mesta je dosegla tudi telekomunikacijski stolp oziroma oddajnik na grajskem griču. V sklopu okrasitve, katere avtor je umetnik Urban Modic, ki s svojim delom nadaljuje delo svojega pokojnega očeta Zmaga Modica, je oddajnik na Šancah letos namreč osvetljen. Nekateri meščani so idejo pozdravili in si celo zaželeli, da bi stolp ostal osvetljen tudi potem, ko bodo praznične lučke ugasnili in bo v mestu nalogo razsvetljevanja ulic spet prevzela mestna razsvetljava.

Bo ostal osvetljen tudi po praznikih?

»Grajski telekomunikacijski stolp je lepo osvetljen. Predlagam, da tako ostane tudi po praznikih,« je denimo na spletnem portalu Pobude meščanov zapisal občan in si ob tem zaželel, da bi tudi preostale praznične lučke svetile dlje kot običajno. »Predlagam, da tako ostane tudi po praznikih, dokler so dnevi temačni, saj vnese lepo razpoloženje daleč naokoli. Morda lahko ostanejo dlje časa, na primer do svečnice, prižgane tudi lučke v mestu,« je predlagal. A na občini podaljšanja novoletne osvetlitve središča mesta za zdaj nimajo v načrtu.

Na ljubljansko mestno občino pa se je obrnila tudi stanovalka Tesarske ulice. Opozorila je, da so spalnice nekaterih tamkajšnjih blokov obrnjene prav proti grajski planoti, zato telekomunikacijski stolp zdaj sveti naravnost vanje. »Ker nimam rolet, me ta močna svetloba zbudi nekajkrat na noč. Vedno bolj sem neprespana in utrujena, zato me pogosto boli glava,« je zapisala Ljubljančanka ter dodala, da lučke Prulčanom onemogočajo miren spanec, in občino prosila, naj luči na grajski planoti ugasne. Na občini o tem ne razmišljajo.

Praznične lučke bodo v mestu gorele do 10. januarja, prižgane pa so tudi med 21. in 6. uro, ko sicer velja omejitev gibanja, saj po pojasnilih občine ponekod nadomeščajo javno razsvetljavo in s tem zagotavljajo varnost.