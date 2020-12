Pr' Hostar, drugi del

Ustvarjalcem filmske brezproračunske komedije Pr' Hostar se opravičujem. Vem, da so njihovi liki inteligentni, sofisticirani in duhoviti, zato jih res ne gre kar tako primerjati z liki iz aktualne slovenske politike. Ampak ne morem si pomagati. Vsa ta oblastna ignoranca, zadrta in zatrta agresivnost, vsa ta mentalna scalnica, ki teče po nas, da smrdimo ko zadnja gnojna rana na planetu – mora imeti neki smisel, ne?! Lahko recimo pomaga pri scenariju za nadaljevanje Pr' Hostar.