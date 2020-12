Ne na velikem odru Cankarjevega doma, pač pa izjemoma v televizijskem studiu je Društvo športnih novinarjev Slovenije sinoči razglasilo zmagovalce na tradicionalni, že 53. prireditvi Športnik leta. Dogodek je prvič v zgodovini potekal brez prisotnosti občinstva, nagrajenci pa so svoje privržence pozdravili prek videopovezave. Prireditev so popestrili številni znani športni obrazi, kot so Matjaž Kek, Petra Majdič, Iztok Čop, Dejan Zavec, Alenka Dovžan…, ki so se javili iz domačega okolja.

Športnik leta 2020 je postal vodilni kolesar na svetu Primož Roglič, ki je ubranil lansko lovoriko. Z nazivom športnica leta se lahko prvič v karieri pohvali smučarska tekačica Anamarija Lampič, športni novinarji pa so za ekipo leta izbrali rokometno reprezentanco. Glasovalo je 115 članov društva športnih novinarjev. Metalec diska Kristjan Čeh je prejel priznanje za najobetavnejšo mlado športno osebnost leta. Zaradi okrnjenega programa športnih dogodkov tokrat izjemoma ni bilo podelitve priznanj za drugo in tretje mesto v posamičnih konkurencah.

Roglič: Dokler se borimo, imamo možnosti za uspeh Najbolj tesno je bilo pri glasovanju za športnika leta, kjer je Primož Roglič za osemnajst glasov premagal stanovskega kolega Tadeja Pogačarja. »To je bilo zame zelo uspešno leto. Najbolj se mi bosta vtisnili v spomin zmagi na klasiki v Liegeu in na dirki po Španiji. Čeprav je bilo zaradi pandemije vse zelo nenavadno, smo skupaj postavljeni v boj proti virusu. Vesel sem, da smo v takšnih razmerah sploh lahko izpeljali dirke, ob progi pa sem pogrešal navijače, ki ti dajo dodatno energijo,« je komentiral Primož Roglič, ki se te dni mudi na pripravah v Monaku. Mnogim Slovencem se je vtisnilo v spomin, kako športno je Roglič priznal poraz na Touru, ko ga je v odločilnem kronometru premagal mlajši rojak. »To je bila spontana reakcija, saj se čustev včasih ne da nadzorovati. Vesel sem, da so ljudje v Sloveniji to gesto sprejeli kot nekaj pozitivnega,« je pristavil Roglič. Kot pravi, ima srečo, da lahko prek športnega udejstvovanja sporoča ljudem nekaj več kot navadni smrtniki. »Ko doživimo neuspeh, se moramo boriti naprej in upati, da bo kmalu boljše. Dokler se borimo, imamo možnosti za uspeh, kar bi rad sporočil tudi vsem ljudem okoli mene.« In kaj Rogliču pomeni naziv najboljšega športnika v državi? »V leto 2021 odhajam z velikimi škornji. Pred menoj je nov izziv, kako izboljšati dosedanje dosežke in postati čim boljša različica samega sebe. Presenečen in počaščen sem, da sem tudi letos postal športnik leta,« je pristavil Roglič.