Več kot pol stoletja po tistem, ko je zloglasni serijski morilec Zodiak teroriziral severno Kalifornijo, je trem strokovnjakom uspelo dešifrirati eno njegovih skrivnostnih sporočil, ki jih je redno pošiljal lokalnim časnikom. »Upam, da se zelo zabavate, ko me skušate ujeti. Ni me strah plinske celice, saj bom tako le še prej prispel v raj. Imam dovolj sužnjev, ki se mi klanjajo, medtem ko vsi drugi nimajo ničesar in jih je zato strah smrti. Ne bojim se, ker vem, da bo moje novo življenje v paradižu smrti lažje.« S sporočilom, ki so ga skušali razvozlati vse od leta 1969, si pri iskanju identitete zloglasnega morilca sicer ne bodo mogli pomagati, je pa uspeh nadvse razveselil tri strokovnjake za dešifriranje. »Bilo je naravnost noro! Šokiralo me je, saj smo bili tako zelo navajeni, da nam je vedno spodletelo, da si takega preboja niti predstavljati nismo mogli,« je za CNN povedal David Oranchak, računalnikar iz Virginije, ki že vse od leta 2006 ogromno časa posveča morilčevim skrivnostnim sporočilom. Kodo je razbil s pomočjo belgijskega programerja Jarla Van Eycka in avstralskega matematika Sama Blaka.

»Ko sem se začel ukvarjati s tem, me je marsikaj zelo hitro navdušilo, a je bilo ogromno 'rešitev' lažno pozitivnih oziroma fantomskih. Sčasoma sem se na to navadil, tako da nisem bil vsakič znova razočaran. Kaj veliko upanja za razrešitev te kode nismo imeli, ker nismo niti vedeli, ali imamo dejansko opraviti s sporočilom,« je še dodal Oranchak. Postopek, kako so dešifrirali drugo Zodiakovo kodo, je podrobno opisal na svoji spletni strani in v videu, objavljenem na youtubu. Trojica je uporabljala edinstven program, ki je presejal kar 650.000 različic sporočila. V enem od njih se je pojavilo nekaj besed. »Imeli smo veliko srečo, da smo našli enega, ki je nosil del odgovora, a ta vseeno ni bil očiten,« razlaga, sporočilo pa so dokončno dekodirali kar »ročno«. Ga je pa razočaralo, da razbitje kode ni razkrilo nobenega osebnega podatka morilca, za katerega se še vedno ne ve, kdo je bil. Oranchak ni nič kaj optimističen glede rešitve preostalih dveh Zodiakovih kod, saj sta obe zelo kratki, vsak od znakov pa bi lahko pomenil na tisoče različnih stvari.

Morda je še vedno živ O razkritju skrivnih simbolov so obvestili tudi Zvezni preiskovalni urad (FBI). »Primer ostaja odprt. Zadeve nadalje ne bomo komentirali ravno zato, ker primer še ni zaključen, pa tudi iz spoštovanja do žrtev in njihovih družin,« so bili kratki. Podobno so se odzvali v sanfranciški policiji, kjer so nove informacije posredovali oddelku za nerešene umore. »Čeprav je minilo že več deset let, smo še vedno na lovu za pravico za žrtve njegovih brutalnih zločinov,« je za časnik San Francisco Chronicle pojasnil tiskovni predstavnik lokalne pisarne FBI Cameron Polan. Zodiaka lovijo že vse od prvega umora leta 1968, v letu dni so sledili še najmanj štirje, vsi na območju sanfranciškega zaliva. Sam se je bahal, da je umoril kar 37 ljudi. Njegova tarča so bili mladi pari, dva moška sta njegov napad preživela. Kakšen motiv je imel neznani morilec, policija nikoli ni ugotovila, žrtve je domnevno izbiral po naključju. Oborožen z noži in pištolami jih je najprej zalezoval, enega od napadov naj bi izvedel oblečen v rablja. »Slavo« si je zloglasni serijski morilec v veliki meri pridobil ravno zaradi tega, ker ga nikoli niso dobili, pa tudi zaradi uživanja v igri mačke z mišjo oziroma v tem primeru s policijo. Prva pisma je na medije naslovil leta 1969, bila so polna zbadljivk in posmeha, v njih so bili štirje kriptogrami in eden od njih naj bi razkril, kdo je. Besedilu je enkrat priložil še košček krvavega oblačila svoje domnevno zadnje žrtve. S pismi je zastraševal ljudi in provociral policijo. »Uživam v ubijanju, ker je tako zelo zabavno,« pravi prva koda, ki sta jo v preteklosti odklenila neki učitelj in njegova žena iz San Francisca. Pozornost mu je izjemno godila, časopisom pa je večkrat zagrozil, da bo moril naprej, če njegovih pisem ne bodo objavljali. Zadnjega od pisem je medijem poslal leta 1974. V 52 letih lova na morilca je policija kot osumljence obravnavala več kot 2500 ljudi, primer pa je še danes odprt. Ljudje kriminaliste še danes kličejo z različnimi informacijami, ki bi jim lahko pomagale pri iskanju Zodiaka. Policija osumljence zadnja leta izloča na osnovi primerjave DNK, ki so jo dobili z ene od znamk. Prav možno je, da je zloglasni serijski morilec še danes živ.