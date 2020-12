Ilka Štuhec bo sezono v hitrih disciplinah alpskega smučanja začela na prizorišču, ki ji je pred štirimi leti narisal enega lepših nasmeškov. Mariborčanka je namreč na včerajšnji in današnji dan leta 2016 dosegla dve zmagi zapored. Najprej je bila najboljša v alpski kombinaciji, na današnji dan pa še v smuku. Uspehe je potrdila dan kasneje, ko je na superveleslalomu zasedla sedmo mesto.

Trenutna realnost Štajerke ni takšna, da bi pogledovala proti najvišjim uvrstitvam. Za sabo ima slabšo minulo sezono, poleg tega pa so njene številne tekmice na veleslalomskih preizkušnjah dokazale, da imajo ogromno tehničnega znanja. Včeraj je na treningu dosegla 14. čas, medtem ko sta bili presenetljivo najhitrejši Američanki Alice McKennis Duran in Breezy Johnson.

Nič manj presenetljivo se ni odvil trening smuka v Val Gardeni. Organizatorji so izpeljali krajšo različico s precejšnjo zamudo, kot pri ženskah pa sta bila presenetljivo na vrhu dva Američana. Najhitrejša časa sta dosegla Jared Goldberg in Bryce Bennett, dobro formo pa sta s tretjim in četrtim mestom pokazala Norvežana Kjetil Jansrud in Aleksander Aamodt Kilde. S sedmim časom je pozitivno presenetil Boštjan Kline s startno številko 65, s 56. časom pa razočaral zmagovalec Val d'Isera Martin Čater.

V zadnjih dneh je zanimivo spremljati avstrijske medije, ki si želijo vrnitve Marcela Hirscherja na bele strmine. Najboljši avstrijski smučar vseh časov, ki je dosegel 67 zmag svetovnega pokala, se je namreč konec prejšnjega tedna pojavil na treningu avstrijske reprezentance v Reiteralmu, na spletnem omrežju pa je objavil posnetek svojega smučanja. Avstrijci predvsem v veleslalomu doživljajo številne zaušnice, ki so po desetletju uspehov Marcela Hirscherja zelo boleče. Da bi rezultatski trend obrnili navzgor, so v domovino povabili številne trenerje, ki so si služili kruh v drugih reprezentancah. Zaslediti je tudi novice, da je bil Hirscher na treningu najhitrejši, kar pa je po dveh letih odsotnosti z belih strmin težko verjetno.

Spored v Val Gardeni Trening smuka za moške: 1. Goldberg 1:25,48, 2. Bennett (oba ZDA) in Jansrud +0,22, 4. Kilde (oba Nor) +0,25, 5. Franz (Avs) +0,50, 7. Kline +0,64, 31. Kosi +1,73, 56. Čater +2,36, 59. Hrobat (vsi Slo) +2,43. Danes: trening smuka. Od Slovencev bodo na startu Martin Čater, Boštjan Kline, Miha Hrobat in Klemen Kosi. Petek: superveleslalom (ob 11.45). Sobota: smuk (ob 11.45).