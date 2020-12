Ker je Promitheas s porazom ravno proti Olimpiji pretekli teden izgubil vse možnosti za napredovanje v drugi del tekmovanja, so v grškem moštvu začeli s čistko. Vangelis Mantzaris, Delroy James in Mouhammad Faye so na izhodnih vratih in zato tudi niso bili v kadru za včerajšnji obračun, ki so ga Ljubljančani odprli silovito in nemudoma dali vedeti, po kaj so prišli v Patras. Jaka Blažič je namreč že na uvodu podal za atraktivni zabijanji Mikaelu Hopkinsu in Kendricku Perryju, nato pa sta Blažič in Hopkins vajo ponovila še ob koncu prve četrtine. Odsotnega Riona Browna je imenitno in brez težav nadomestil Alen Hodžić, ki je blestel predvsem v obrambi, Olimpija pa je ves čas narekovala tempo v igri in brez težav prihajala do točk. Ob razigranih zmajih je lahko Jurica Golemac že v prvem polčasu nekaj časa na parketu ponudil tudi mlademu Roku Radoviću, ki je znova dokazal, da ima izjemen občutek za skoke v napadu.

Trener gostiteljev Makis Giatras je v drugem polčasu ponudil priložnost mladim košarkarjem, ki po pričakovanjih niso uspeli držati koraka z Olimpijo. Gostje namreč niso pokazali simpatij do grških golobradcev in so neusmiljeno polnili koš nasprotnika. Po treh četrtinah je prednost zmajev znašala že kar 31 točk, dovolj, da je Golemac v zadnjih deset minutah priložnost za dokazovanje ponudil Danu Duščaku in Luki Ščuki. Skupaj z Radovićem sta na parketu preživel zadnjih šest minut, v tem času pa so se med strelce vpisali vsi. Ščuka je dosegel pet točk, Radović tri, Duščak pa eno.

»Vedeli smo, da Promitheas nima več možnosti za napredovanje. Prvih 20 minut so igrali v polni postavi, nato pa priložnost ponudili mladim. Znova smo bili pravi v obrambi, nato pa tudi mi ponudili nekaj minut mladcem,« je povedal trener Olimpije Jurica Golemac.