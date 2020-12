Beguncem res ne moremo pomagati?

Pri zgodovini se učimo o preteklosti, tudi o tem, kako so v srednjem veku nastajale križarske vojne. S pretvezo so odhajali, da branijo Sveto deželo. Tja so šli s praznim mošnjičkom, nazaj pa s polnim. Poleg ropanja so še požigali vasi in pobijali nedolžno prebivalstvo. Nato so se začele osvajalne vojne in kolonizacija. Še danes so vidne posledice kolonizacije. Izkoriščali so njihova rudna bogastva. Ko niso imeli več donosa in interesa, so rudnike postopoma opuščali. Še danes obstajajo plemena kot v srednjem veku. Prebivalstvo teh dežel se je prebudilo iz dolgoletnega spanca ter se odločilo in krenilo za premoženjem svojih prednikov. Na meji z Evropo je večina njih obstala. Evropa jih je presita. Oni niso zlato iz rudnikov. So živa bitja, ki jih je treba nahraniti in obleči. Zato so na pragu Evrope obstali pod milim nebom, na tuji zemlji.