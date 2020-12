Že več let nam je vsem znano, da je ognjemet škodljiv zdravju, predvsem dihalom. Poleg tega je to »razvedrilo« finančno zelo potratno, enako kot če bi denar vrgli skozi okno ali ga kar sežgali. Ne nazadnje je spremljajoči hrup zelo neprijeten za divje in hišne živali, pa tudi za marsikakšnega človeka; vsi pač ne enačimo praznovanja s čim glasnejšim pokanjem.

Z denarjem, ki ga zapravimo za ognjemet, bi lahko kupili veliko hrane in drugih potrebščin ter z njimi pomagali brezdomnim in drugim ljudem v stiski, da bi jim vsaj za krajši čas olajšali življenje. Mar ne bi bilo lepše praznovati z zavestjo, da smo vsaj s skromnim prispevkom pomagali vsaj nekaj ljudem? Mar ne bi bil to lep razlog za praznovanje?

Nataša Grom, Ljubljana