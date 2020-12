Pred volitvami so bile obljube DeSUS, da ne bo šel v nobeno Janševo koalicijo. Ni treba biti preveč pameten in se vprašati, zakaj je stranka zdaj del te koalicije. Po mojem laičnem razmišljanju vidim pri stranki DeSUS dve pomembni odločitvi: prvič veliko hrepenenje nekdanje predsednice stranke po dobro plačanem ministrskem položaju, in drugič po odličnih zaslužkih poslancev, ki sedaj odločajo o naši usodi. Kot volilca me je sram, ko gledam zadnje čase nekega poslanca, njegovega imena ne bom imenoval, ker si tega ne zasluži, kako je aroganten, vzvišen, ciničen, ignorantski in še bi lahko našteval njegovo nesramno obnašanje do nas volilcev. Sprašujem se tudi, kako vse to lahko prenaša vodstvo stranke DeSUS. Obnašanje tega poslanca po mojem prepričanju hudo škoduje stranki, saj pri naslednjih volitvah ne smejo računati na moj glas in verjetno tudi na glasove drugih simpatizerjev stranke DeSUS, če bodo o naši usodi odločali poslanci, ki iščejo samo materialne koristi, se požvižgajo na nas volilce, se iz nas norčujejo in ne uresničujejo obljub, ki so bile dane pred zadnjimi volitvami.

Franc Domjanič, Ljubljana