Ljudje, v kakšen svet smo se prebudili? Je to res, kar se nam dogaja, ali pa so to le sanje, iz katerih se moramo zbuditi? Zbuditi se moramo in si upati zahtevati svoje življenje nazaj. Covid mi ni udaril na možgane. Daleč od tega. Le voh mi je vzel. S covidom sem preživela nekaj dni povsem normalno, zahvaljujoč vsakodnevnemu jemanju 14.000 mg vitamina C, 40 kapljic vitamina D3 in z bazično prehrano ter brez tablete proti bolečini, vročini oziroma vnetju. V enem dnevu in pol sva se s covidom poslovila in šla vsak svojo pot. Bilo je zanimivo opazovati, kako se moje telo bori z virusom in kako hitro zmaguje v tej bitki. Jaz sem telesu dodajala le stvari, ki jih v času okuženosti potrebuje. Pa čeprav imam kronično avtoimunsko bolezen, pa čeprav sem preživela operacijo na odprtem srcu, sem virus s svojo glavo in z določenim znanjem premagala v dnevu in pol. Žal mi je ljudi, ki so zaprti v rdečih conah, razčlovečeni, z maskami na obrazih, brez stikov s svojimi najdražjimi, brez ljubezni in topline, prežeti s strahom in trpljenjem, čakajoči na smrt.

Ljudje, ne bodite skeptični do visokih odmerkov vitamina D in C ter zdravega bazičnega prehranjevanja. Skeptični bodite do medicine (določeni zdravniki so svetle izjeme) in farmacije, ki delata z roko v roki. Skeptični bodite do vladajoče »kavč« garniture butalcev, ki delajo za svoje interese in ne za našo varnost. Za svojo varnost mora človek poskrbeti sam, kajti sam si moraš pomagati in univerzum ti bo pomagal. V to moraš le verjeti. To je edini pogoj, da te potem pravilno usmerja in ti kaže pot, po kateri moraš hoditi. Ne nasedajte ustrahovanju določenih ljudi, kajti to nam po nepotrebnem jemlje življenjsko energijo. Strah je njihovo največje orožje. Razorožite jih. Ustrahovanje je njihova hrana. Stradajte jih. Nadaljujete pot ob upoštevanju navodil in priporočil višjega jaza k lepšemu in normalnemu življenju. Ne pustite jim, da manipulirajo z vašimi življenji in z vašimi možgani v imenu varnosti. Za varnost poskrbite sami in jih pustite, da trobijo svoje v tri dni.

Ni res, da vam ne preostane nič drugega kot ležanje na kavču in gledanje televizije. Svetujem vam, če že morate ležati na kavču, da vzamete v roke knjigo in se izobražujete o svojem zdravju. Življenje vam bo hvaležno. Tu smo, da mislimo s svojo glavo in da se veselimo življenja.

Srečno 2021!

Drejica Teslak, Murska Sobota