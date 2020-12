Polona Lovšin, ilustratorka in slikarka: Kanček rdeče na ličkih

Čedalje več nas na facebooku vsak dan preži na to, da ilustratorka in slikarka Polona Lovšin objavi svojo risbico. Izjemen stripovski dnevnik je odziv na koronačase in druge dogodke, ki vznemirijo njen vsakdan. Na slovenski ilustratorski sceni je Lovšinova polno prisotna od leta 2003, ko je opremila slikanico Medved išče pestunjo.