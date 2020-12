V Cankarjevem lazu na Vrhniki je junija Cankarjevo nagrado za najboljše literarno delo minulega leta prejel prozaist Sebastijan Pregelj, in sicer za roman V Elvisovi sobi. S tem je postal prvi prejemnik dolgo pričakovanega priznanja za vrhunsko literarno umetnino, ki naj bi odtlej postala letni poklon vélikemu slovenskemu literarnemu mojstru Ivanu Cankarju. Podeljujejo jo namreč ustvarjalcu, ki se s svojim izvirnim delom v minulem letu kar najbolje izkaže na kateremkoli področju Cankarjevega ustvarjanja – tako pripovedništva kot lirike, dramatike in esejistike.

Podelitev maja

Soustanoviteljice nagrade, Slovenski center PEN, Univerza v Ljubljani, Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti ter Slovenska akademija znanosti in umetnosti zdaj torej vabijo k podaji predlogov kandidatk in kandidatov za Cankarjevo nagrado za izvirna literarna dela v prihodnjem letu. Predloge lahko podajo fizične in pravne osebe, in sicer najpozneje do 8. februarja 2021. Prijavni obrazec, ki ga je mogoče najti na spletni strani Cankarjeve nagrade, in utemeljitev predloga naj potujeta na naslov Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU, Novi trg 2, Ljubljana.

Izbor finalistov bo opravila strokovna žirija in javnost o tem obvestila 23. aprila, pri tem pa bo stremela k zvrstni in spolni uravnoteženosti izbranih del oziroma avtorjev. Nagrajenec bo izbran tik pred podelitvijo nagrade, ki bo predvidoma 10. maja v Kulturnem domu na Vrhniki. Ob diplomi prejme nagrajenec še denarno nagrado v višini 5000 evrov. šum