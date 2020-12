Jugoslavija živi naprej

Že skoraj trideset let od Vardarja pa do Triglava ne odmeva več nekdanja jugoslovanska himna. Države naslednice nekdanje Jugoslavije so na svoje nekdanje republiške meje oziroma meje avtonomnih območij tam, kje je bilo mogoče, postavile mejne prehode. Uvedle so svoje valute, izobesile svoje zastave in z različnimi hitrostmi šle svojo pot evroatlantskim integracijam naproti. Šele deset let po dezintegraciji Jugoslavije je uspelo naslednicam doseči sporazum o nasledstvu, s katerim so postavile okvire za razdeljevanje skupne lastnine, deviznih rezerv, umetnin in arhivov. Skoraj dvajset let pozneje ta sporazum še ni v celoti uresničen. Jugoslavija živi naprej.