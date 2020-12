***

Goran Dragić je povedal, da seveda vsak želi najboljše za svoje otroke, vendar je tanka ločnica med preveč in dovolj. Čeprav sta otroka preskrbljena do konca življenja, jima z ženo nočeta vzeti pomembnih življenjskih izkušenj, ampak želita, da se sama borita za svoje cilje, da sledita svojim sanjam in hodita v šolo. ik