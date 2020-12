Prihajajo tedni, ko je crkljanje prioriteta, pa naj bo ta v obliki dobre družbe, tople dekce ali pa super hrane. Da bo vaše naslednje posebno kosilo res posebno, predlagam, da pripravite te rezance, ki so res fantastični za čez praznične dni. So razkošni, lepi na pogled in še dobri.

Preden si pogledamo, kaj potrebujete in kako to čudovito jed pripraviti, pa še nekaj dejstev o pripravi rezancev z gobicami in pestom:

• Uporabite lahko katere koli rezance,

• uporabite lahko katere koli (ali mešanico večih) gobe,

• namesto masla lahko uporabite tudi (olivno) olje,

• uporabite lahko kateri koli pesto, lahko tudi zelenega,

• namesto mascarpona sira lahko uporabite tudi smetano za kuhanje.

