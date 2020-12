V bolnišnice je bilo včeraj sprejetih 117, odpuščenih pa 128 pacientov. Bolnišnično zdravljenje je včeraj potrebovalo 1251 pacientov, kar je 33 manj kot v ponedeljek. Intenzivno nego je potrebovalo 211 pacientov (sedem več kot dan prej). Umrlo je 39 oseb.

Sedemdnevno povprečje števila potrjenih okužb po vladnih podatkih znaša 1477, 14-dnevna pojavnost okužb na 100.000 prebivalcev pa je 1006.

Na današnji novinarski konferenci sta poleg vladnega govorca Jelka Kacina sodelovali še predstojnica klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja UKC Ljubljana Tatjana Lejko Zupanc in namestnica predstojnika centra za nalezljive bolezni na NIJZ Nuška Čakš Jager.

Zaskrbljenost zaradi izgorelosti zdravstvenega osebja

Tatjana Lejko Zupanc je povedala, da je starostna struktura bolnikov taka, da je še vedno skoraj 50 odstotkov vseh sprejetih starejših ob 75 let. Povprečna starost covid pacientov v UKC Ljubljana je malce višja, kot je bila v prvem valu. V prvem valu je bila namreč 65 let, sedaj je 70. Celokupno so bolniki v povprečju stari 69 let. »Mortaliteta se med prvim in drugim valom ne razlikuje kaj dosti,« je povedala predstojnica klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja. Povedala je še, da imajo zaposleni v zadnjih dneh občutek, da se zadeve morda mikroskopsko umirjajo. »Nismo zelo optimistični, ampak posijal je en žarek svetlobe, ker vsako jutro še imamo kakšno posteljo rezerve in nismo popolnoma polni,« je dejala. Opozorila je, da je osebje zelo utrujeno. »Morete računati, da praktično od začetka septembra, ko so začele rasti številke, nekateri niso imeli kaj dosti oddiha,« je dejala in dodala, da se boji izgorelosti pri zaposlenih. »Načeloma mislim, da so zdravstveni delavci in sodelavci v kliničnem centru pozitivno razpoloženi in opravljajo svoje delo s predanostjo. Veselimo se pa tega, da prihaja cepivo in da bodo zdravstveni delavci med prvimi skupinami, ki bodo prejele cepivo,« je dejala. Želi si, da bi se jih cepilo čimveč. »Aktivno bomo delali na tem, da prepričamo še tiste, ki dvomijo v to,« je še dejala.

Glede zadnjega sproščanja ukrepov ni zaskrbljena, če bodo ljudje upoštevali ukrepe glede nošenja mask, razkuževanje rok in držanja distance. »Če bomo pa videli takšne prizore, kot v prvem valu, ko so se kače vile pred določenimi trgovinami in so bili ljudje čisto natlačeni, se pa res bojim,« je dejala.