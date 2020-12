Policisti brez zaščite

Krivično bi bilo nabijati na križ tiste tri slovenske policiste, ki so nekega meglenega jutra službovali na neki mestni policijski postaji. V svojem steklenem akvariju, za zaprtimi okni in vrati, udobno na toplem, so predpraznično klepetali z zaščitno masko pod brado. Ob začudenem pogledu državljana, ki je na postajo prišel po izgubljen in najden službeni telefon, si je eden med njimi sicer potegnil masko čez usta in nos, druga dva uniformiranca pač ne. Jima ne zamerimo. Policijsko opozorilo, da je nošenje zaščitnih mask na postaji obvezno, je bilo ne nazadnje nalepljeno na zunanji strani debelega varnostnega stekla. Zaradi oblice dela bržkone tudi niso mogli biti na tekočem z medijskimi objavami, da se virus tačas najbolj širi na delovnih mestih. V službeni stekleni kletki so, kot kaže, tudi spregledali, kako rigorozno njihovi kolegi na terenu kaznujejo vse tiste, ki ne ubogajo ukazov iz bunkerja maršala Twita.