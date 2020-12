DeSUS na poti v koalicijo KUL

Stranka DeSUS je po srečanju predsednika stranke Karla Erjavca in vodje poslanske skupine Franca Jurše s predstavniki koalicije KUL sklicala organe stranke, kjer bodo odločali o izstopu iz koalicije s SDS in o morebitnem sodelovanju s KUL. V DeSUS zaradi obnašanja njihovih poslancev in delovanja desne vlade vre…