Ruski predsednik Vladimir Putin se bo v naslednjih dneh težko izognil obremenjujočemu vprašanju za njegov režim. Štiri dni pred njegovo jutrišnjo tradicionalno celodnevno novinarsko konferenco ob koncu leta je namreč novinarski preiskovalni portal Bellingcat v sodelovanju s še nekaj svetovnimi mediji po precej temeljiti preiskavi objavil, da so prišli do jasnih indicev in sklepa, da je umor ruskega voditelja opozicije Sergeja Navalnega 20. avgusta poskušala izvesti skupina strokovnjakov za kemijsko orožje ene od ruskih tajnih služb. Te so pod Putinovim nadzorom in verjetno česa takega ne bi storile brez njegovega ukaza oziroma soglasja.

Vse od leta 2017 so v tajni službi FSB, ki je naslednica zloglasne KGB, na skrivaj skrbno spremljali Navalnega, znanega predvsem kot ostrega kritika korupcije v Putinovem režimu, navajajo omenjeni mediji. Sledili so mu do 20. avgusta, ko se je med poletom v Moskvo nenadoma začel zelo slabo počutiti in zvijati od pošastnih bolečin. V bolnišnici v zahodnosibirskem Omsku so potem zdravniki trdili, da v telesu Navalnega, ki je v bolnišnici padel v komo, niso našli sledi strupa. So pa v njegovih vzorcih zato odkrili sledi strupa novičok v nemškem, francoskem in švedskem laboratoriju nekaj tednov zatem, ko se je začel 22. avgusta zdraviti v berlinski bolnišnici Charité. Še vedno ni jasno, ali so mu to nevrotoksično snov dali v čaj, vodo, obleko ali na kak drug predmet v njegovem hotelu v Tomsku, od koder je hotel priti v Moskvo.

Razkritje agentov, ki naj bi zastrupili Navalnega

Ruske tajne službe so novičok po trditvah Velike Britanije že uporabile pred dvema letoma v Angliji proti nekdanjemu dvojnemu agentu Sergeju Skripalu. Spletna stran Bellingcat je tedaj razkrila identiteto ruskih tajnih agentov, ki sta zastrupila Skripala in njegovo hčerko. Zdaj pa je ista spletna stran razkrila imena in fotografije tajnih agentov FSB, ki so po njegovih navedbah sodelovali pri zastrupitvi Navalnega. Sklep te novinarske preiskave – ki se opira na vsem dostopne vire na spletu, pa tudi na skrivne vire s črnega trga, kot so posnetki telefonskih pogovorov – je, da za poskusom umora stoji ruska država. Ne Kremelj ne FSB za zdaj nista komentirala poročila Bellingcata, pri katerem so sodelovali še ruski medij The Insider, nemški Der Spiegel, španski El Paísin in ameriški CNN.

Poročilo prikazuje, kako je omenjena skupina agentov FSB, ki ima že od prej izkušnje s kemijskim in biološkim orožjem, tri leta sledila Navalnemu. Šlo je za morilsko ekipo osmih agentov, med katerimi so bili zdravniki, toksikologi in kemiki. Sredi avgusta so mu trije od osmerice sledili v milijonski Novosibirsk in potem v polmilijonski Tomsk. Osmerico je vodil polkovnik Stanislav Makšakov, ki je imel v tednu pred 20. avgustom, kot so odkrili in navedli raziskovalni novinarji, pogoste stike z laboratorijem tajnih služb, v katerem so izdelovali kemično orožje, tudi novičok. Stike pa je skupina imela tudi s Kremljem.

Preiskava je tudi pokazala, da so že junija v Kaliningradu poskušali ubiti Navalnega, ki je bil tam na počitnicah. Sicer je tedaj imela simptome zastrupitve njegova žena Julija.

Če ugotovitve, predvsem pa navedene preiskovalne metode Bellingcata, držijo, to kaže, da korupcija, amaterizem in slabo varovanje podatkov ruskim tajnim službam povzročajo hude težave. Kremeljske hekerje naj bi preiskovalni novinarji v zadnjih letih denimo odkrili brez težav, ker so si registrske številke njihovih avtomobilov podobne.